Van Gucht: "Er zijn geen marges meer in ziekenhuizen”

De verschillende regeringen zitten sinds 9 uur opnieuw samen over de coronamaatregelen. De coronacijfers blijven wel dalen, maar volgens Van Gucht niet sterk genoeg. "We zitten nog altijd op de dezelfde piek als tijdens de tweede golf", klinkt het. "De situatie vandaag is wel anders. We hebben een beter perspectief door de vaccinatiecampagne die aan de gang is."

Percentage positieve testen blijft stijgen

De viroloog verwacht dat de coronacijfers verder blijven dalen, maar hij benadrukt dat er geen marges meer zijn in de ziekenhuizen. "Als de cijfers blijven zakken, is dat goed. Maar versoepelingen creëren wel onzekerheid. Het moet voorzichtig en gefaseerd aangepakt worden", aldus Van Gucht.

Volgens de viroloog wordt er momenteel een pak minder getest. "Het is vakantie en dus wordt er niet meer gescreend in de scholen. En veel mensen hebben vakantie."

Het meest verontrustende is volgens de viroloog het percentage positieve testen. "Dat percentage blijft stijgen: er wordt minder getest, maar meer testen zijn nog altijd positief. Dat heeft te maken met meer contacten tussen mensen - vooral in de privésfeer - en de zeer besmettelijke variant van het virus", aldus Van Gucht.

“Koppel extra voorwaarden aan data”

Hij rekent op de rugdekking van de vaccinatiecampagne. "Maar het is ook belangrijk dat we naar de cijfers blijven kijken. We spreken altijd over datums waarop versoepelingen mogelijk zijn. Het is goed als we daar extra voorwaarden aan koppelen, namelijk de cijfers van het aantal opnames en het aantal mensen op intensieve zorg.”