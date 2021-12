Van Gucht: “Eind deze maand te vroeg om te versoepelen door onzekerheid rond omikron”

Spaargids.be Welke bank stelt haar klanten het meest tevreden? Dit zijn de (soms verrassen­de) resultaten van de Bank Awards

De Belg hoeft niet altijd de laatste technologische snufjes die zijn bankier hem voorstelt. Een goede bancaire dienstverlening in een kantoor in de buurt met ruime openingstijden is ook belangrijk, blijkt uit de jaarlijkse consumentenbevraging van Spaargids.be. De bevraging levert trouwens enkele verrassingen op.

11 december