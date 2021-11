Van Gucht: “Dragen van mondmasker moet standaardmodus zijn”

De hoge besmettingsgraad betekent niet dat de vaccins niet werken, maar is het gevolg van te veel contacten, stelt Steven Van Gucht, en die moeten nu zeer snel beperkt worden, om te vermijden dat we naar meer dan 1.000 bedden op intensieve zorg gaan. Het is goed dat er in het voorjaar een derde vaccindosis komt, maar die zal het probleem van de vierde golf nu niet oplossen en ook niet van die van de vijfde golf, die mogelijk na de feestdagen de kop opsteekt.

De nieuwe maatregelen zijn erop gericht om te vermijden dat er sluitingen zullen zijn. Daarom worden er zo breed mogelijk maatregelen getroffen, in alle sectoren en bij alle leeftijden, want het virus zit niet op één bepaalde plaats, het zit echt overal.

Mondmasker als standaardmodus

Het dragen van een mondmasker helpt bij het beperken van hoogrisicocontacten, stelt Van Gucht, en zou dus de “standaardmodus” moeten zijn. “We pleiten ervoor om dat in de huidige periode zo veel mogelijk te dragen op plaatsen waar we binnen zijn en geen afstand kunnen houden.” De horeca is daar een onderdeel van.

Mondmasker worden weer verplicht voor kinderen vanaf 10 jaar, al geldt dat niet voor de scholen. Het Overlegcomité laat de beslissing daarover over aan de regio’s. “Dat klinkt niet echt logisch,” reageert de viroloog, die het mondmasker dus liever standaard ingevoerd zou zien. Nu moeten kinderen bijvoorbeeld geen mondmasker dragen op school, maar wel in de sportclub. “Laat het ons de komende weken gewoon standaard gebruiken en doortrekken naar alle omstandigheden.” Hij zou mondmaskers het liefst willen verplichten voor kinderen vanaf 9 jaar, omdat er vanaf die leeftijd veel besmettingen zijn.

In het nachtleven kan je moeilijk rekenen op het afstand houden. Bezoekers van discotheken en danscafés krijgen voortaan de keuze tussen het voorleggen van een coronapas en een negatieve zelftest of een coronapas en een mondmasker. “Op zich is dat een verbetering als men bereid is om dat toe te passen en correct op te volgen en te controleren,” zegt Van Gucht. Ook gevaccineerden zullen dus een negatieve zelftest moeten kunnen voorleggen, omdat er momenteel nog te veel besmettingen bij gevaccineerden rondgaan, “en dat draagt bij aan de totale dynamiek van het virus”.

Voortaan is het Covid Safe Ticket in combinatie met mondmaskers ook verplicht voor privébijeenkomsten met meer dan 50 personen binnen. Daar vallen ook trouwfeesten onder en dat is volgens Van Gucht momenteel een goede zaak. Op trouwfeesten komen immers veel generaties bij elkaar. “We hebben nog nooit zoveel besmettingen gehad als nu en daar zitten ook kwetsbare mensen tussen, je wil niemand ziek maken,” reageert hij in VTM NIEUWS.

Telewerken wordt al sinds het begin van de pandemie beschouwd als een erg belangrijke strategie, benadrukt hij. Enerzijds zijn er uitbraken op de werkvloer, en anderzijds moeten mensen zich met het openbaar vervoer ook naar het werk verplaatsen.

Quote Als we nu wat strenger zijn, kunnen we meer marge creëren voor de winter en hopelijk met minder strenge maatrege­len de winter doorkomen. Steven Van Gucht

“Beetje bang afwachten”

“Ik denk dat we de komende drie, vier weken beter heel streng zijn voor onszelf, om nadien geleidelijk aan weer los te laten. Als we dat nu onvoldoende doen, gaan we de pijn rekken,” aldus Van Gucht. De winter is in aantocht, dus het griepseizoen staat mogelijk nog voor de deur en ook familiefeesten met kerst en nieuwjaar kunnen de verspreiding van het virus bevorderen. “Dus als we nu wat strenger zijn, kunnen we meer marge creëren voor de winter en hopelijk met minder strenge maatregelen de winter doorkomen.”

Privésfeer

Pas over 10 à 14 dagen zal het in de ziekenhuizen te merken zijn of de maatregelen werken en of ze voldoende zijn. “Het is altijd een beetje bang afwachten," aldus Van Gucht, die benadrukt dat hij ook rekent op “een extra dosis gezond verstand” bij de burger. Heel veel besmettingen vinden immers plaats in de privésfeer. “Het zijn vaak vrienden en familieleden die elkaar besmetten, daar heb je als overheid niet zo veel vat op.” De komende drie, vier weken zijn een kritieke periode waarin we de huidige trend hopelijk kunnen ombuigen. “Dus als je dingen gepland hebt die je kan uitstellen, stel dat uit.” Het is belangrijk dat iedereen zijn steentje bijdraagt, klinkt het.

Van Gucht hoopt dat de besmettingen in de loop van de komende dagen zullen stabiliseren en vertragen, om het aantal coronabedden op intensieve zorg tegen de feestdagen onder de 500 te krijgen. Op dit ogenblik is er nog geen zicht op een vertraging, en voorspellen de modellen dat we richting 1.000 of meer gaan. Hopelijk kunnen we over een week aftoppen op 700 à 800 en dan weer zakken, klinkt het.

Quote Je kan activitei­ten een heel stuk veiliger organise­ren dan we tot nu toe gedaan hebben.

Kerstmarkten?

Op de vraag of festiviteiten rond de feestdagen nog zullen kunnen doorgaan, antwoordt Van Gucht dat het kan als je het veilig organiseert. “En dat is veel meer dan een Covid Safe Ticket. Dat is op dit ogenblik absoluut onvoldoende.” Kerstmarkten kunnen doorgaan als ze buiten plaatsvinden, als er een circulatieplan is en als er mondmaskers gedragen worden op heel drukke plaatsen, bijvoorbeeld aan kraampjes waar mensen staan te drummen voor eten of drinken.

Ook in het nachtleven is iedereen testen voor je deelneemt aan een activiteit, is een goed idee. “Je kan activiteiten een heel stuk veiliger organiseren dan we tot nu toe gedaan hebben.”

Volledig scherm Steven Van Gucht © HLN