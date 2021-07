Van Gucht: “Besmettingscijfers zullen nog stijgen, wellicht kleuren we binnenkort weer oranje”

“De dalende trend is gebroken", zo zegt Steven Van Gucht, viroloog bij Sciensano. “Het aantal nieuwe besmettingen is fel toegenomen en de ziekenhuisopnames lijken de laatste dagen niet meer te dalen.” De stijging van het aantal nieuwe besmettingen valt enigszins te verklaren door de stijging van het aantal tests. “Veel mensen laten zich testen om op vakantie te vertrekken. Zo worden bijkomende besmettingen plots opgemerkt, vooral bij twintigers. Mogelijk worden er zo ook oude besmettingen teruggevonden”, zegt Van Gucht. “We vermoeden echter wel dat er onderliggend ook een reële stijging is. We zien immers ook een lichte stijging in het aantal gevallen met lichte symptomen." Volgens het Crisiscentrum zijn er drie factoren die bijdragen aan de stijging van het aantal besmettingen.

Het reizen is een eerste en belangrijke factor: “We zien daardoor een forse toename in het aantal testen: meer testen betekent dat er meer besmettingen worden opgemerkt.” Bovendien is reizen op zichzelf ook een risicofactor. “We zien dat het percentage positieve testen hoger ligt bij mensen die terugkeren van een reis dan bij de mensen die vertrekken. Bij terugkeerders is dat ongeveer 2,2 procent. Bij mensen die vertrekken is dat minder dan 1 procent.”

Een tweede belangrijke factor is de algemene verandering in ons gedrag: er is sprake van een toename in het aantal contacten, alsook een toename in het aantal besmettingen onder vrienden en familie.

Tot slot is er nog de deltavariant, die besmettelijker is dan de alfavariant (Britse variant). “Deze veroorzaakt op dit moment zo’n 50 procent van de besmettingen”, merkt Van Gucht op. “De deltavariant zou ook kunnen leiden tot een stijging van het aantal ziekenhuisopnames, al verwachten we wel dat die stijging minder fel zal zijn. De meeste besmettingen vinden immers plaats bij jongere mensen. Oudere mensen of mensen met een risicoprofiel hebben gelukkig een volledige vaccinatie achter de rug."

Oranje kleur voor Vlaanderen en Wallonië

Het Crisiscentrum verwacht dat het aantal besmettingen ook de komende dagen nog verder zal stijgen. “Momenteel kleuren Vlaanderen en Wallonië groen op de Europese coronakaart (die rekening houdt met de incidentie, red.). Dat zal binnenkort wellicht veranderen in kleurcode oranje”.

Volledig scherm Viroloog Steven Van Gucht. © RV