Van Gucht: “Belangrijk dat alle Europese landen maximaal inzetten op snelle toediening van de tweede dosis”

Het Nationaal Crisiscentrum en gezondheidsinstituut Sciensano hebben vrijdagmorgen opnieuw een update gegeven over de coronasituatie in ons land. De cijfers blijven vooralsnog zeer gunstig evolueren, maar het is zaak om voorzichtig te blijven. “We blijven dezelfde boodschap herhalen: blijf voorzichtig zolang u niet volledig gevaccineerd bent”, benadrukte viroloog Steven Van Gucht, verwijzend naar onder meer de gevaren van de Deltavariant. Karine Moykens van het Interfederaal Comité Testing & Tracing ging dan weer dieper in op enkele belangrijke zaken voor wie in het buitenland op vakantie gaat.

De Belgische vaccinatiecampagne tegen Covid-19 raast als een trein voort, bleek eerder op de dag al uit de voorlopige cijfers van Sciensano. Er zijn al meer dan 10 miljoen dosissen van een coronavaccin toegediend en daar komen er elke dag bijna 100.000 bij. Net geen 40 procent (39,8) van de volwassenen is volledig gevaccineerd. Dat zijn bijna 3,7 miljoen Belgen.

De coronacijfers zelf blijven ook gunstig evolueren. Het aantal nieuwe besmettingen per dag duikt nu onder de 400. Dat is het laagste niveau sinds de zomer van vorig jaar. In de week van 18 tot en met 24 juni werden elke dag nog gemiddeld 29 coronapatiënten opgenomen in het ziekenhuis, een daling met 24 procent tegenover een week eerder. Er liggen in totaal nog 421 coronapatiënten in de ziekenhuizen, van wie 174 op intensieve zorg. In dezelfde periode vielen dagelijks nog gemiddeld 6 overlijdens te betreuren.

Deltavariant neemt verder toe

“Alle coronacijfers blijven verder dalen en dat is zonder meer goed nieuws”, stelde viroloog Steven Van Gucht tijdens de persconferentie. “De daling in het aantal besmettingen zet zich onverminderd voort, bij alle leeftijden en in alle delen van het land. Ook in de ziekenhuizen en bij de overlijdens zetten de dalingen zich voort.”

“De Britse variant of de Alphavariant is duidelijk op zijn retour, met nog 71 procent van de besmettingen”, legde Van Gucht uit. “De Bètavariant en Gammavariant blijven relatief stabiel met respectievelijk 1,2 en 9,7 procent. Het aandeel besmettingen met de Deltavariant, voorheen bekend als de Indiase variant, neemt zoals verwacht dan weer verder toe. Vorige week bedroeg dit 6,1 procent van de besmettingen, deze week is dat verder gestegen tot 15,7 procent van alle besmettingen. We verwachten dat dit volgende week ruim de 20 procent zal overschrijden.”

Evenwicht

“Het absolute aantal besmettingen met de Deltavariant blijft echter voorlopig relatief stabiel en laag dankzij de algemene daling van het aantal besmettingen”, vervolgde de viroloog. “Het blijft dan ook belangrijk om dit broze evenwicht te blijven bewaren. Dit kan enkel als we de basisregels goed blijven naleven. We blijven dezelfde boodschap herhalen: blijf voorzichtig zolang u niet volledig gevaccineerd bent.”

Dit wordt ook bevestigd door een Europese risico-evaluatie die gisteren gepubliceerd werd door het ECDC (Europees centrum voor ziektepreventie en -bestrijding). “Het ECDC schat dat de Deltavariant begin augustus verantwoordelijk zal zijn voor 70 procent van alle besmettingen in de Europese Unie. Tegen eind augustus zou dit zelfs 90 procent kunnen bedragen”, aldus Van Gucht.

Vierde golf kan vermeden worden

“Het rapport stelt ook dat een verdere versoepeling van maatregelen in de zomermaanden kan leiden tot een aanzienlijke toename van het aantal besmettingen, ziekenhuisopnames en zelfs sterfgevallen, tegen het einde van de zomer.”

De analyse brengt echter ook goed nieuws. “Een vierde golf kan volgens het ECDC vermeden worden indien een aantal maatregelen aangehouden blijft en de vaccinatiegraad snel verder verhoogt. Het is belangrijk dat alle Europese landen maximaal inzetten op de snelle toediening van de tweede dosis en een zo hoog mogelijke vaccinatiegraad nastreven. Het ECDC bevestigt de uitstekende bescherming van een volledige vaccinatie, óók tegen de Deltavariant.”

De viroloog herinnerde er nog aan dat je een volledige vaccinatie pas bereikt twee weken na de laatste dosis.

Beeld uit een vaccinatiecentrum.

Op vakantie

Karine Moykens van het Interfederaal Comité Testing & Tracing ging verder in op enkele belangrijke zaken in verband met op reis gaan. “Ga goed na welke reisvoorwaarden gelden in het land waar u naartoe gaat, maar ook voor de landen waar u door zal reizen”, benadrukte zij. “Er kunnen verschillende voorwaarden gesteld worden om het land binnen te mogen.”

Moykens raadt aan om gebruik te maken van de website Re-open EU en de website van Buitenlandse Zaken om alles goed na te kijken per land. Het is ook belangrijk om de situatie in eigen land op te blijven volgen, omdat afhankelijk daarvan bijvoorbeeld een test niet langer nodig is in uw vakantieland. “Check ook zeker wélke test u nodig hebt als dat wel moet.”

Karine Moykens.

Twee gratis testen

Moykens zoomde vervolgens in op een belangrijke wijziging vanaf volgende week maandag, 28 juni. “Vanaf maandag zal het mogelijk zijn voor Belgische inwoners vanaf 6 jaar om twee gratis PCR-testen te krijgen”, legde de topvrouw uit. “Voorwaarde is dat u nog niet de kans kreeg om u volledig te laten vaccineren.”

U kan de gratis testen aanvragen via mijngezondheid.belgië.be. “U krijgt dan een activatiecode die 10 dagen geldig blijft en waarmee u terecht kan in de testcentra en testlabo’s. Vergeet geen rekening te houden met de geldigheidsduur van de testcode en val de huisartsen niet lastig met vragen”, klinkt het. “Hou er ook rekening mee dat er 24 tot 36 uur nodig zijn om uw resultaat te ontvangen.”

Belangrijk om te weten is ook dat het gaat om twee gratis PCR-testen, snelle antigeentesten worden niet in alle landen aanvaard, zijn in mindere mate beschikbaar in ons land en zijn dus ook te betalen. “Dit soort testen zijn mogelijk bij bepaalde labo’s en vanaf 12 juli ook bij een duizendtal apotheken”, aldus Moykens.

Coronacertificaat

Sommige landen vragen om het Europese coronacertificaat, dat kan u bekomen door de applicatie CovidSafeBE te downloaden op uw smartphone of het certificaat te downloaden via mijngezondheid.

Voor de terugkeer naar ons land is het dan weer belangrijk om het Passenger Locator Form (PLF) in te vullen. Moykens riep tot slot op om zeker de contactopsporingsapp Coronalert te downloaden en te blijven gebruiken.

Vanaf volgende week zal de persconferentie van het Crisiscentrum en Sciensano nog één keer per week doorgaan, woensdag om 11 uur.

