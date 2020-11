Van Gucht: "Bedoeling om deze maand opnieuw mensen met hoogrisicocontact te testen”

Het is zeker de bedoeling om ergens in november terug te keren naar de oude strategie waarbij ook asymptomatische personen getest worden als ze een hoogrisicocontact gehad hebben. Dat heeft viroloog Steven Van Gucht gezegd op de persconferentie van Sciensano.

Een precieze datum kunnen we daar niet opplakken, zei Van Gucht nog wat betreft de teststrategie. "Er wordt momenteel volop gewerkt aan de verdere operationalisering van de laboratoria van het federaal testplatform. Dat zal in de toekomst leiden tot een meer uitgebreide teststrategie. Dat zal een belangrijk wapen zijn om de epidemie verder te bestrijden en een derde golf te vermijden.”

Op dit moment geldt de regel dat mensen die een nauw contact gehad hebben met iemand die positief getest is op Covid-19 tien dagen in quarantaine moeten. Een test hoeft niet, op voorwaarde dat ze geen klachten vertonen.

Recordaantal ziekenhuisopnames op 3 november

Viroloog Yves Van Laethem meent dat de piek van het aantal ziekenhuisopnames achter de rug ligt. “Op 3 november werd een record van 879 mensen opgenomen in het ziekenhuis. Zondag waren dat er 400, of de helft minder. De curve lijkt gebroken.”

Het aantal infecties en ziekenhuisopnames blijft dalen in België, ook al neemt het aantal bezette bedden op de intensive care licht toe. “We kunnen echter verwachten dat dit cijfer in de loop van de week een hoogtepunt zal bereiken en onder de 1.500 patiënten zal blijven”, aldus de woordvoerder. “Dat is meer dan de eerste golf, maar gelukkig blijven we onder de maximale capaciteit die voor die patiënten voorzien was.”

“Forse daling in aantal besmettingen”

De afgelopen week hebben gemiddeld 9.487 mensen positief getest per dag, dat is een daling van 40 procent in vergelijking met de week ervoor. “Er heeft zich dus relatief snel na de piek van 27 oktober een forse daling doorgezet. Dat is positief nieuws. We komen echter van heel hoge cijfers en we gaan nog veel verder moeten zakken om opnieuw in een veiligere zone terecht te komen”, vult Van Gucht aan.

De daling is er in alle leeftijdsgroepen. Twee derde van de besmettingen gebeurt nu bij mensen tussen 20 en 60 jaar oud. De dalingen zijn daarnaast zichtbaar in alle provincies. In Luik, Brussel en Vlaams- en Waals-Brabant halveren de cijfers nagenoeg. In Henegouwen blijven ze wel hoog, met nog gemiddeld 1.945 besmettingen per dag.

Ook de nieuwe ziekenhuisopnames dalen sinds enkele dagen in alle gewesten. Gemiddeld werden er de afgelopen week elke dag 596 mensen opgenomen in de ziekenhuizen (-9 pct).

Intensieve zorgen wel nog in stijgende lijn

Op dit moment liggen 6.948 mensen in het ziekenhuis. Dat zijn er 500 minder dan op 3 november. Op intensieve zorgen nemen de cijfers wel nog altijd toe. Daar zijn momenteel 1.469 patiënten opgenomen, opnieuw een record. Het lijkt er echter wel op dat de situatie zich deze week zal stabiliseren.

Het aantal overlijdens blijft ondertussen stijgen en lag op gemiddeld 179 per dag afgelopen week, 55 procent meer dan de week ervoor. Dat ligt in de lijn met de verwachtingen, gezien deze indicator altijd de laatste is om te keren. Het hoogste aantal overlijdens tijdens deze golf werd vastgesteld op 2 november: toen stierven 201 mensen per dag aan corona.