Van Gucht: “Aantal mensen met antistoffen schommelt rond 20%, ruim onvoldoende voor groepsimmuniteit”

Volgens Van Gucht houdt de plateaufase in de cijfers al een tijdje aan. Hij noemt het indrukwekkend dat ons land erin geslaagd is de cijfers de voorbije maanden stabiel te houden, terwijl die in andere landen de hoogte in schoten. “Dit vroeg een enorme inspanning en solidariteit waar we terecht trots op mogen zijn”, klinkt het. Hier kunt u het volledige overzicht van de cijfers met grafieken vinden.

Afgelopen week, tussen 26 januari en 1 februari, waren er gemiddeld 2.349 nieuwe besmettingen per dag, een kleine toename van 5 procent in vergelijking met een week voordien. De toename doet zich vooral voor in Wallonië (+20 procent) en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (+5 procent). In Vlaanderen kennen we een stabilisatie, maar in Limburg is er met 7 procent een forse afname. Bij kinderen en tieners stijgt het aantal besmettingen met respectievelijk 20 en 22 procent, maar de toename is beduidend minder dan de vorige weken.

“De laatste twee weken van januari werd 16 procent van de besmettingen veroorzaakt door de Britse variant. Daarmee is deze variant nog altijd in opkomst, maar de toename lijkt wat te vertragen in vergelijking met de eerste weken”, verduidelijkt Van Gucht.

Antistoffen

Ook geeft Van Gucht een update over het aantal mensen met antistoffen in ons land. “Ter herinnering, antilichamen zijn afweerstoffen die in ons bloed worden aangemaakt wanneer we besmet zijn geweest met het virus. Deze blijven gedurende maanden of jaren in ons bloed circuleren en geven dus aan of iemand aan het virus werd blootgesteld. Het laatste meetpunt was eind december.

“Van november tot december bleef het percentage bloeddonoren met antistoffen vrij stabiel op nationaal niveau met 16 procent”, gaat Van Gucht Verder. Maar regionaal zijn er duidelijke verschillen. “In Wallonië gaat het om een verdere stijging van 24 naar 27 procent, in Brussel van 18 naar 23 procent. In Vlaanderen gaat het om een daling van 12 naar 9 procent.”

“Dat heeft te maken met een verschil in viruscirculatie in die periode in de verschillende regio’s. Het aantal gezondheidswerkers met antistoffen is licht gestegen met 2,3 procent. Gaande van 17,4 procent in november tot 19,7 procent in december. Er zijn grote verschillen in functie van regio en ongetwijfeld ook in functie van leeftijd en activiteit.”

Tot slot wijst Van Gucht erop dat het aantal mensen met antistoffen, ongeveer 20 procent, “ruim onvoldoende is voor de groepsimmuniteit”. “Hopelijk kunnen we de komende maanden wel voldoend groepsimmuniteit bereiken dankzij het vaccin”, luidt het. Om groepsimmuniteit te bereiken in de bevolking, moet 70 procent van de mensen zich laten vaccineren.

