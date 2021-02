Van grotere buitenbubbel tot heropening terrasjes: welke politici pleiten voor welke versoepelingen?

LIVE. De Croo schrijft brief naar Charles Michel: “Productie van coronavac­cins moet sneller” - “Stoffen mondmas­kers Avrox mogelijk giftig”

10:57 De coronacijfers in ons land laten opnieuw een gemengd beeld zien. Het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames is in stijgende lijn, terwijl het aantal overlijdens verder afneemt. Volg alle ontwikkelingen over het coronavirus in onze liveblog.