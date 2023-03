Van "grote stommiteit" tot "degoutant": reacties op 'ontslag' ACV-voorzitter, die zo op brugpensioen kan, zijn niet mals

KIJK. Open Vld-voorzitter Egbert Lachaert is niet opgezet over het brugpensioen van Leemans: “Onbegrijpelijk dat vakbond dit normaal vindt”

De vermeende afspraak weekt forse kritiek los bij N-VA en Open VLD. “Te zot voor woorden”, zegt Vlaams minister Matthias Diependaele (N-VA). Zijn partijgenoot Axel Ronse gaat een stap verder. Het Vlaams parlementslid vindt dat ACV sociale fraude pleegt, waardoor de positie van de vakbond als bestuurder van de VDAB onhoudbaar is geworden. “Wat ACV net deed, is een majeur probleem en verdient een zeer grondig debat in het Vlaams Parlement. Dit is een kaakslag in het gezicht van al wie vandaag werkt of onderneemt want hun loon wordt gebruikt om dat soort uitkeringen te betalen en in dit geval is duidelijk sprake van sociale fraude.”