Van Grieken (Vlaams Belang) scherp voor De Wever (N-VA): “Cordon sanitaire niet meer mijn probleem, maar dat van N-VA”

Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken hoopt deel uit te maken van de volgende Vlaamse regering. Dat zegt hij in de studio van VTM Nieuws. Hij blikt vooruit na de Grote Peiling van ‘Het Laatste Nieuws’, ‘VTM NIEUWS’, RTL en ‘Le Soir’ . “De kans dat het cordon sanitaire doorbroken wordt, zal nog groter worden als Bart De Wever in 2024 weer op arrogante wijze de hand van Vlaams Belang afwijst en met de socialisten een regering vormt”, zegt Van Grieken.

Vier op de tien Vlamingen willen dat Vlaams Belang deel uitmaakt van de volgende Vlaamse regering, zo blijkt uit de Grote Peiling van ‘Het Laatste Nieuws’, ‘VTM NIEUWS’, RTL en ‘Le Soir’. Van Grieken wil ondanks de goede resultaten beide voeten op de grond houden. In een interview met VTM Nieuws uit Van Grieken zijn ongenoegen over N-VA. “Het cordon sanitaire is niet meer mijn probleem, maar het probleem van N-VA”, vertelt Van Grieken. “N-VA moet keer op keer met socialisten of liberalen samenwerken. Hoe gaat de rechtse N-VA-kiezer een rechts beleid krijgen? Toch alleen maar als N-VA het cordon sanitaire opheft.”

“Het zijn de ‘losers’ die samenhokken. De invulling van de democratie is heel treurig op die manier”, vindt Van Grieken. “We willen in de meerderheid als het kan, in de oppositie als het moet. Wat Vlaams Belang niet zal doen, is zoals Open Vld alle principes overboord gooien om toch maar aan de macht deel te nemen”, klinkt het. Vlaams Belang wil compromissen sluiten om deel uit te maken van de Vlaamse regering in 2024. Toch wil Van Grieken niet in een regering stappen zonder een communautair agenda.

Vlaams Belang-voorzitter Van Grieken hoopt dat het cordon sanitaire doorbroken wordt. “De kans zal nog groter worden als Bart De Wever in 2024 weer op arrogante wijze de hand van Vlaams Belang afwijst en met de socialisten een regering vormt. Dan zullen alle lokale N-VA-afdelingen niet meer de orders uit de ivoren toren in Brussel blijven volgen”, aldus Van Grieken. “Ik kan niet voldoende onderlijnen hoe belangrijk de Vlaamse verkiezingen zullen zijn.”

Pensioenprobleem

Voorts heeft Van Grieken het over het pensioenprobleem. Het optrekken van het minimumpensioen is volgens hem “een goede zaak”. “Maar de financiering van die pensioenen is nagenoeg onmogelijk binnen België”, gaat hij verder. “Pensioenen maken deel uit van onze sociale zekerheid. Die is veel te gul voor nieuwkomers”, aldus Van Grieken.

“Als u nu al zou zeggen tegen nieuwkomers dat ze hier acht jaar legaal moeten verblijven en minimum 350 arbeidsdagen moeten hebben, dan zou je 1,5 miljard euro kunnen besparen. Ik kijk ook naar de hoogste ambtenarenpensioenen die oplopen tot 7.800 euro. Men zou die kunnen aftoppen.”