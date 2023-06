Van Grieken gooit voorzichtig roer om: Vlaamse onafhankelijkheid niet langer een must om te regeren voor Vlaams Belang

ANALYSE. Hoe de communis­ten 1 op de 10 Vlamingen overtuig­den in De Grote Peiling

Jarenlang was het maar de vraag of PVDA de kiesdrempel zou halen, maar vandaag stelt niemand zich die vraag nog. In de Grote Peiling haalt PVDA meer dan 10 procent en zo is ze zelfs groter dan de partij van de premier. “Extreemrechts had jarenlang het monopolie op de proteststem, maar nu zijn wij het gevecht aan het winnen”, klopt voorzitter Raoul Hedebouw zich op de borst. Hoe hebben de communisten dat klaargespeeld? En maken ze daarom ook kans om in de federale regering te belanden?