Van Grieken brengt pepperspray mee naar VTM-studio: Antwerps parket vraagt proces-verbaal, Vlaams Belang-voorzitter spreekt over “politieke heksenjacht”

Het parket van Antwerpen vraagt aan de politie om een proces-verbaal op te maken over het optreden van Tom Van Grieken in VTM Nieuws . Dat schrijft De Morgen. De Vlaams Belang-voorzitter toonde er gisteren een busje pepperspray. Dat is een verboden wapen. Van Grieken spreekt over “een politieke heksenjacht”.

Van Grieken haalde tijdens een gesprek in de studio van VTM Nieuws in Antwerpen plotseling een busje pepperspray boven. Hij toonde het wapen in nasleep van het nieuws van De Morgen dat negen leden van Schild & Vrienden worden doorverwezen naar de raadkamer voor ­inbreuken op de antiracismewet. Sommigen worden ook beschuldigd van negationisme.

Oprichter Dries Van Langenhove, die voor Vlaams Belang zetelt in de Kamer, wordt onder meer verdacht van het aanzetten tot haat en het verkopen van een verboden wapen. Hij verkocht pepperspray. “We lazen de voorbije drie jaar alsof er een rechtse Al Qaida in de maak was, terwijl het om handel in pepperspray ging. (...) Als dat verboden wapenbezit is, dan zal je veel mensen moeten veroordelen”, zei Van Grieken aan VTM Nieuws over die laatste beschuldiging.

“We vragen aan de Antwerpse politie om een aanvankelijk proces-verbaal op te maken, met de beschrijving van het misdrijf. Zoals intussen iedereen weet is pepperspray een verboden wapen in ons land”, reageert Kristof Aerts van het Antwerps parket. “Het proces-verbaal is een eerste stap. Daarna kunnen we nog opdracht geven aan de politie om verder onderzoek uit te voeren, met bijvoorbeeld een verhoor van Van Grieken. Maar zo ver zijn we voorlopig nog niet.”

Of Van Grieken ook daadwerkelijk zal vervolgd worden, blijft dus een open vraag. Op verboden wapenbezit staan een celstraf van een maand tot vijf jaar en/of een boete van 100 tot 25.000 euro.

Tom Van Grieken in het VTM Nieuws gisterenmiddag met het busje pepperspray.

“Het parket kent blijkbaar zijn prioriteiten”

"De politie had al laten weten dat ze geen initiatief ging nemen omdat dit een symbolische actie was”, reageert Van Grieken bij HLN LIVE. “Maar het parket in Antwerpen kent blijkbaar zijn prioriteiten. Uitgerekend in de stad waarin er granaten ontploffen en drugsdealers met kalasjnikovs op elkaar schieten. Als politicus heb ik de taak om het politieke en maatschappelijke debat aan te zwengelen. Ik heb een duidelijk statement gemaakt. Het parket is bezig met een politieke heksenjacht op wat men dan ‘rechts’ noemt.”

Van Grieken heeft tot nog toe nog niets vernomen van de politie.

