Van Grieken breekt lans voor Vlaamse frontvorming op 11 juli-viering

Over N-VA-voorzitter Bart De Wever zei hij dat die “de PS blijkt te verkiezen boven haar eigen principes, kiezers, en samenwerking met het Vlaams Belang”. Volgens Van Grieken vraagt de N-VA-kiezer “de gemeenschappelijke Vlaamse doelen eindelijk te realiseren, want ofwel slagen we samen, of falen we apart”. Hij pleitte voor een “vrij Vlaanderen, dat baas is over de eigen centen en toekomst, een onafhankelijk Vlaanderen”. Van Grieken zei dat de N-VA niet meer voor die Vlaamse onafhankelijkheid staat en aan “auto-sabotage” doet. Hij reikte Bart De Wever de hand. “Laten we niet langer elkaar uitsluiten, maar de deur openzetten voor samenwerking.”