Van Grieken: “Bij Vlaams-nationale meerderheid eenzijdige onafhankelijkheid laten intreden in 2029"

Knokke-Heist ‘De bultrug van Knokke’ blijft opduiken en heeft zelfs een favoriet adresje voor onze kust: “Zeer uitzonder­lijk. Mogelijk gaat het zelfs om twee walvissen”

Wanneer vertrekt de bultrugwalvis terug van voor de kust van Knokke-Heist en Zeebrugge? Het dier zorgt nu al ruim een week voor opvallende taferelen en lokt walvisspotters naar onze kust. “Het is pas de tweede keer dat een levende bultrug vanaf het strand kan worden waargenomen”, zegt Dominique Verbelen van Natuurpunt. “En het is de eerste keer dat zo’n exemplaar meerdere dagen op ongeveer dezelfde locatie blijft hangen.” Of het dier er momenteel nog vertoeft, is evenwel onduidelijk. De walvis blijkt wél een favoriet plekje te hebben.

9:29