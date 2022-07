Van geschrapte treinen tot winkels die vroeger sluiten: zo bereidt ons land zich voor op de hitte

41,8 (!) graden: dit deden we (niet) op de warmste dag ooit in België

Een dikke 3 jaar geleden, 25 juli 2019 was de warmste dag ooit in België. De temperatuur steeg toen tot 41,8 graden Celsius in Begijnendijk. Een absoluut record. En de mensen pasten hun dag aan aan de hitte. Vroeger beginnen met werken, gaan lopen nog voor de warmte, een goeie plons in het zwembad. Maar ook de kerken en diepvriesafdelingen in de supermarkten waren the places to be.

