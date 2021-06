Van een volledige tapinstallatie met rood bier tot een zwart-geel-rode discobar: deze drie voetbalfans tonen hun mooiste EK-tuin

We zullen het EK beleven als nooit tevoren. Grote feesten zijn er niet, dus maakt heel Vlaanderen het Duivels-gezellig in de tuin. Drie creatieve voetbalfans tonen ons - in outfit - hun zelfontworpen EK-tuin. “Ik heb er veel werk in gestoken, vanaf nu is het tijd om daarvan te genieten.”