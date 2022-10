Van “een heel goed akkoord” tot “volstrekt onverantwoord”: zo reageren meerderheid en oppositie op de begroting

Er klinkt een zucht van opluchting in de Wetstraat, of toch bij de meerderheidspartijen. De federale begroting is rond: de regering heeft onder meer besloten dat de energiekorting van 196 euro per maand wordt verlengd en dat de ministers 8 procent van hun loon zullen inleveren. Dat klinkt goed, maar toch zijn de meningen over de begroting zeer verdeeld. Hier vind je een reactie-overzicht van zowel de ministers die heel de nacht hebben onderhandeld als de oppositieleiders.

Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) steekt van wal en zegt heel tevreden met het akkoord: “Dit is een heel goed akkoord. Dankzij de begroting blijven we maatregelen nemen om mensen die het moeilijk hebben met hun energierekeningen te helpen”. Zo is hij heel tevreden dat het hele energiepakket verlengd wordt tot na de winter en spreekt hij over een mogelijke verlenging als de prijzen hoog blijven. “Het is goed dat we weg gaan van die onrechtvaardige, blinde en lineaire btw-regel van 21 procent op gas en elektriciteit. Die gaan we nu vervangen door een systeem waar mensen beschermd worden tegen deze hoge prijzen”. Vandenbroucke pleitte ook voor een taxshift waarbij lagere lonen minder belast worden, maar die maatregel geraakte er niet door.

Ook minister van Financiën, Vincent Van Peteghem (CD&V), is enthousiast over het akkoord: “Harde tijden leveren soms harde discussies op, maar ik ben trots dat we snel een eerste stap zetten in de cruciale fiscale hervorming. Een hervorming die zorgt voor meer netto voor iedereen”. Ook is hij heel tevreden over de verlenging van de steunmaatregelen op vlak van energie: “We maken de btw-verlaging op gas en elektriciteit permanent en beschermen de mensen tegen een nieuwe prijzenstorm. Ook verlengen we het basispakket tot eind maart”.

Minister van ambtenarenzaken Petra De Sutter (Groen) is haast de enige minister die bescheiden is over het akkoord, maar zegt toch dat er belangrijke beslissingen genomen zijn. “Met zeven partijen rond een tafel en uiteenlopende visies is het niet gemakkelijk onderhandelen. Het zijn inderdaad geen grote veranderingen, maar we mogen dit niet minimaliseren. Dit zijn toch stapjes in de juiste richting”.

Minister van Energie, Tine Van Der Straeten (Groen), is dan weer heel gelukkig dat er stappen zijn gezet om overwinsten van energiebedrijven aan te pakken: “We hebben een akkoord om gigantische winsten energiesector aan te pakken. We gaan verder dan wat Europa vraagt om onze gezinnen en bedrijven meer en langer te kunnen steunen”. Haar partijleider Jeremie Vaneeckhout bedankt graag alle partijen die mee werkte aan de begroting: “Iedere politicus pusht het beleid, dat is de essentie van democratie. Maar samenwerken is even essentieel, dus bedankt daarvoor aan alle partners. Het werk is niet af, bluvn goan!”

Minister van Justitie, Vincent Van Quickenborne (Open VLD), lijkt ook blij met de begroting en legt vooral de nadruk op de liberale beslissingen die genomen zijn, zoals een loonkostenverlaging voor bedrijven. “3,6 miljard inspanning. Met steun voor burgers & bedrijven. Dit is een goed pakket”, zegt hij op Twitter. Ook Premier Alexander Decroo is tevreden met het akkoord en vat het samen met: “We laten niemand los”.

Pierre Yves Dermagne (PS), minister van Werk en Economie is dan weer heel tevreden over de sociale beslissingen die genomen zijn: “We laten de ‘sterkste schouders’ meer bijdragen. Het is niet aan de meest kwetsbaren om extra inspanningen te leveren”. Dermagne uitte op twitter vooral zijn blijdschap over maatregelen als de bankentaks die 125 miljoen in het laatje moet brengen.

Oppositie

Bij de oppositie horen we een volledig ander verhaal. Het lijkt haast of meerderheid en oppositie een ander document voor ogen hebben. NVA-voorzitter Bart De Wever is diep teleurgesteld in de begroting: “België kent de hoogste overheidsuitgaven, de hoogste belastingdruk en het grootste structurele tekort van de EU. De federale regering zorgt er met deze non-begroting voor dat we die drie bedenkelijke prijzen met nog iets meer glans halen. Volstrekt onverantwoord”. Partijgenoot Theo Francken doet het iets cryptischer en deelt een foto van briefjes van 500 euro met het hoofd van premier De Croo op.

Voor PVDA kopstuk Peter Mertens is deze begroting ook teleurstellend: “Facturen stijgen met 5 à 600 euro per maand. Dan spring je niet ver met vijf keer een wintercheque. Waarom durft de regering de prijzen niet verlagen en blokkeren, zoals in Frankrijk? Een prijsblokkering is een structurele maatregel: voor gezinnen, voor zelfstandigen, voor KMO’s”.

Voor het Vlaams Belang wordt er bespaard op de verkeerde zaken. Federaal fractievoorzitter van Vlaams Belang, Barabara Pas, is diep teleurgesteld: “Met deze paars-groene Vivaldi-regering zal er geen enkele broodnodige structurele hervorming komen. Met deze regering wordt er ook eens te meer bespaard op onze mensen, en niet op asiel, op transfers en op het politieke systeem zelf”.

