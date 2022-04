Van een Cadillac tot een Lexus: duizenden ‘Russische’ luxewagens vangen stof in de haven Zeebrugge

Letty (5) uit Baal werd doodziek na het eten van Kinder Surprise: “Dertig keer per dag naar toilet”

In ons land kunnen al minstens zo’n twintigtal personen gelinkt worden met salmonella door Kinder Surprise-chocolade. Eén van hen is de vijfjarige Letty uit Baal. De kleuter werd doodziek na het eten van zo’n eitje, met een lotnummer dat op de verboden lijst staat. “Dag en nacht brachten we door aan het toilet. Het was serieus schrikken”, reageert haar mama.

6:56