Van ‘dwanglicenties’ tot ‘exportverbod’: wat zou een sanitaire noodwet doen? En wat is het verschil met de pandemiewet?

GSK gaat 100 miljoen kandidaat-coronavac­cins produceren in ons land

3 februari Het Britse farmabedrijf GSK gaat dit jaar tot 100 miljoen dosissen mee produceren van het kandidaat-coronavaccin van het Duitse biotechbedrijf CureVac, dat zich momenteel wel nog in testfase 2b/3 bevindt van de klinische studies. GSK zal daarvoor gebruikmaken van zijn productienetwerk in België, klinkt het in een persbericht. Woordvoerster Elisabeth Van Damme bevestigt aan HLN Live dat de vaccindoses in Waver zullen geproduceerd worden.