Van drie naar tien dagen: Kamer keurt uitbreiding rouwverlof finaal goed

Rouw was nog nooit zo rauw: onze expert over verdriet en gemis in tijden van corona

19 april Er is veel dat we niet meer kunnen in deze coronatijden. Veel dat we niet meer mogen, zelfs. De meest ingrijpende verandering, en ongetwijfeld degene die nog het langst zal nazinderen eens dit alles weer over is, is de manier waarop we nu gedwongen worden om met rouw en verdriet om te gaan. We vroegen Uus Knops, psychiater en rouwexpert, om raad.