Van “dieper kan je niet vallen" tot "degoutant": reacties op ACV-voorzitter die 'misbruik' maakt van brugpensioen zijn niet mals

UPDATE“Te zot voor woorden”, “kaakslag", “alle geloofwaardigheid kwijt”, de reacties zijn niet mals voor Marc Leemans die vrijwillig stopt als voorzitter van ACV, maar zich laat ontslaan om op brugpensioen te kunnen gaan zodat hij een werkloosheidsuitkering kan opstrijken. Open Vld en CD&V reageren snoeihard. N-VA eist zelfs een hoorzitting en zal in de Kamer een wetsvoorstel indienen om het brugpensioen af te schaffen. “Dit is gewoon dégoutant”, klinkt het. De RVA reageert alvast dat een onderzoek naar mogelijke sociale fraude niet uitgesloten is. Leemans en de christelijke vakbond verdedigen zich. “Het was de beste keuze”, zegt de ACV-woordvoerder.

KIJK. Open Vld-voorzitter Egbert Lachaert is niet opgezet over het brugpensioen van Leemans: “Onbegrijpelijk dat vakbond dit normaal vindt”

Marc Leemans stopt in 2024 als voorzitter van ACV. Zijn eigen keuze, zegt hij. En toch wordt hij op SWT - het vroegere brugpensioen - gezet, een systeem dat nochtans alleen bestaat voor wie ontslagen wordt. En dus zal het ACV Leemans ontslaan, waardoor hij recht krijgt op een werkloosheidsuitkering en een toeslag

De vermeende afspraak weekt forse kritiek los bij N-VA, Open Vld en CD&V. “Te zot voor woorden”, zegt Vlaams minister Matthias Diependaele (N-VA). Zijn partijgenoot Axel Ronse gaat een stap verder. Het Vlaams parlementslid vindt dat ACV sociale fraude pleegt, waardoor de positie van de vakbond als bestuurder van de VDAB onhoudbaar is geworden.

“Wat ACV net deed, is een majeur probleem en verdient een zeer grondig debat in het Vlaams Parlement” aldus Ronse. “Dit is een kaakslag in het gezicht van al wie vandaag werkt of onderneemt, want hun loon wordt gebruikt om dat soort uitkeringen te betalen en in dit geval is duidelijk sprake van sociale fraude.”

“Kaakslag voor werkende Vlaming”

Ook de Vlaamse liberalen sparen hun kritiek niet. “De sociale zekerheid dient voor mensen die het ongeluk hebben hun job te verliezen en ONvrijwillig werkloos worden. Vrijwillig jezelf van een uitkering bedienen en dat normaal vinden, toont helaas hoe sommige vakbonden ons welvaartsmodel bedreigen. Dit kan niet meer”, vindt voorzitter Egbert Lachaert.

“Wanneer je denkt dat vakbonden niet dieper kunnen vallen, gebeurt dit. Kan je nog meer misbruik maken van ons sociaal systeem?”, vult Vlaams parlementslid Maurits Vande Reyde aan, die hiervoor maar één omschrijving heeft: sociale fraude. “Het ergste is dat ze dit doodnormaal vinden. Wereldvreemde vakbonden. Dit is een kaakslag voor elke werkende Vlaming en Belg.”

“Dit is er los over”, reageert partijgenoot Tom Ongena nog. “De topman van een vakbond die het SWT ongegeneerd gebruikt als vervoegd pensioen en tegelijk betoogt omdat er overal personeel te kort is. Een slag in het gezicht van alle werkenden.”

“Stop privileges vakbonden”

Ook MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez laat van zich horen op Twitter. “Leemans toont aan hoe de vakbondsdirecties zijn geworden: machines die van het systeem profiteren. Het is onwaardig dat een vakbondsleider geld van werkende mensen afneemt voor zijn eigen comfort. MR wil dat het gedaan is met de privileges van de vakbonden.”

Jong VLD kondigde deze ochtend aan zelfs naar de sociale inspectie te willen stappen om aangifte te doen. “Dieper kan je niet vallen”, aldus Jong VLD-voorzitter Philippe Nys. “Sociale fraude door iemand die zelf mee onze sociale zekerheid bestuurt. Puur profitariaat. Als Leemans hiermee doorzet, zal Jong VLD aangifte hiervan doen bij de sociale inspectie.” Volgens de RVA is een onderzoek naar mogelijke sociale fraude niet uitgesloten. Dat is deze middag bevestigd aan VTM NIEUWS. Maar aangezien Leemans nog niet ontslagen is, kan er nog geen onderzoek worden geopend.

Brugpensioen afschaffen

Stevige kritiek komt er ook van CD&V-voorzitter Mahdi. “Totaal onverantwoord, dit is wraakroepend. Als sociale partner moet je het goede voorbeeld geven”, vindt Mahdi. “Reden te meer om het brugpensioen af te schaffen”, voegt hij daar aan toe.

Hij heeft daarin alvast een bondgenoot bij N-VA, die in de Kamer een wetsvoorstel in die zin zal indienen. Arbeidsmarktspecialist Stijn Baert (UGent) vindt het een “grote stommiteit” van de vakbond en pleit al langer om het systeem naar de prullenbak te verwijzen. “Wat mij betreft moeten we het brugpensioen geleidelijk overbrengen naar waar het thuishoort: het museum voor historisch slecht Belgisch beleid.”

“Beste keuze”

Ondanks de massale kritiek op sociale media wuiven ACV en Leemans de kritiek weg. “Het was de beste keuze”, zegt woordvoerder David Vanbellingen. “De voorzitter heeft aangegeven na twaalf jaar te willen stoppen als voorzitter. De organisatie kiest ervoor om over te gaan tot ontslag. Dat is de beste keuze”, aldus de ACV-woordvoerder.

Leemans voldoet met zijn leeftijd en loopbaan volgens ACV aan de voorwaarden van het SWT-stelsel. “Hij heeft er recht op zoals iedereen”, luidt het. Leemans wordt binnenkort 62, hij stopt op het einde van het jaar. In principe moeten hij dan tot 65 jaar beschikbaar blijven voor de arbeidsmarkt en passend werk of een passende opleiding aanvaarden, al zijn daar uitzonderingen op.