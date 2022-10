Van dichtgeplakte ramen tot zeilen bij de buren: urenlange reconstructie voor moord op Dean (4) verloopt volledig afgeschermd

Kersverse covoorzit­ster van Jong Groen (27) lijdt aan chronische ziekte: “Ik zit wellicht in de laatste tien jaar van mijn leven”

De kersverse covoorzitster van Jong Groen, Laura Schuyesmans (27), is chronisch ziek. In een interview met ‘De Krant van West-Vlaanderen’ vertelt ze vrijdag openhartig over haar kwelduivel en waarom ze zich ondanks haar ziekte toch intens politiek engageert. “Ik zit wellicht in de laatste tien jaar van mijn leven. Ik wil daarin het verschil maken voor de mensen die na mij komen", zegt ze. “Op sommige dagen crash je gewoon in de zetel”, vertelt ze in onderstaande video. “Je weet gewoon: elk gesprek met de dokter zal een slecht nieuws gesprek zijn.”

