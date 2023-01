Van der Straeten wil Doel 4 en Tihange 3 al in winter van 2025-2026 gebruiken om stroomtekort te vermijden

Om een dreigend stroomtekort in de winter van 2025-2026 op te vangen, voert minister Van der Straeten (Groen) gesprekken met Engie over de zogenaamde ‘fuel extension’ van Doel 4 en Tihange 3. In een interview met ‘Het Laatste Nieuws’, morgen te lezen in de krant en op HLN, zegt ze dat de beslissing officieel geen deel uitmaakt van het akkoord met Engie over de levensduurverlenging van de twee reactoren vanaf november 2026, maar dat ze er wel over spreekt met Engie. Bovendien zou Engie het plan ook opnemen met het FANC, het Federaal Agentschap voor de Nucleaire Controle.

Volgens de huidige planning - en de deal die afgelopen maandag werd voorgesteld - zouden Doel 4 en Tihange 3 vanaf de zomer van ‘25 stilliggen voor de nodige werken, om tegen november 2026 weer te draaien. Maar begin december bleek uit een risicoanalyse van hoogspanningsnetbeheerder Elia dat in de winter van 2025-2026 een stroomtekort dreigt van 900 megawatt tot 1,2 gigawatt, het equivalent van anderhalve nucleaire reactor. Om dat tekort op te vangen via ‘fuel extension’, zouden de reactoren in de zomers voordien stilliggen en nucleaire brandstof sparen, zodat ze nadien een winter extra kunnen draaien. In tussentijd zouden er dan werken uitgevoerd moeten worden.

Bevoorradingszekerheid

“De beslissing van de ‘fuel modulation’ valt technisch gezien buiten het akkoord”, klinkt het . “Al is daarover wel gesproken met Engie en wordt er samen onderzocht of dit een optie is voor de winter van ‘25-’26. Zonder taboes onderzoeken wij met alle marktspelers realistische opties, zoals het in de markt houden van productie-eenheden die normaal zouden sluiten, zoals Doel 4 en Tihange 3 via zogenaamde ‘fuel modulation’.”

Van der Straeten geeft aan dat Engie de plannen ook bespreekt met het FANC, dat de nucleaire veiligheid in ons land bewaakt. Engie zelf blijft officieel bij z’n standpunt dat een ‘fuel extension’ volgens de huidige, wettelijke veiligheidsvoorschriften niet kan. Het energiebedrijf benadrukt eveneens dat het een partner is in de bevoorradingszekerheid van België en bekijkt welke opties het binnen z’n productiepark heeft om extra capaciteit te voorzien in de winter van 2025-2026. Iets wat Van der Straeten bevestigt: “We kijken bijvoorbeeld ook naar de centrales van Vilvoorde of Rodenhuize. Dat zijn twee gascentrales die al bestaan, maar zouden sluiten in 2023-2024 - ook die zouden een winter langer kunnen openblijven. We nemen geen enkel risico met onze bevoorradingszekerheid.”