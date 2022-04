Van der Straeten vraagt Nationale Bank om voorstel uit te werken voor crisisbijdrage energiesector

ONZE OPINIE. Onze energiefac­tuur van 5.000 euro aanpakken? Daar is meer voor nodig dan een premiebe­leid. En dat zal moed vergen

De gemiddelde energiefactuur zakt voor het eerst in drie maanden onder de 5.000 euro. Jubelen en juichen? Niet echt. 5.000 euro. Dat is immens veel geld. Dat is 142% meer dan een jaar geleden. Maar de tijdelijke btw-verlaging doet z'n werk. Alleen is het niet genoeg. Een premiebeleid wapent ons niet voor de toekomst. Daarvoor is meer nodig dan geld halen uit een lege schatkist.

20 april