Van der Straeten pleit voor ongeziene versnelling hernieuwbare energie en lagere factuur

Voor Van der Straeten leert de actualiteit dat we onze energie opnieuw in eigen handen moeten nemen door de doorbraak van hernieuwbare energie fors te versnellen. “Zo versterken we onze energieonafhankelijkheid en kunnen we mensen beter beschermen tegen de hoge prijzen. Het is net omdat we zo afhankelijk zijn van fossiele energie dat we zo veel moeten betalen. Onze economie en portemonnee wordt leeggezogen door afhankelijkheid van het buitenland. We moeten sneller vergroenen om energiefactuur structureel te verlagen.”