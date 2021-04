Van Damme wil binnen- en buitenplannen opnieuw op tafel leggen: “Een of twee weken goed nadenken en niet te snel gaan”

De vaccinatiecampagne in ons land lijkt eindelijk op kruissnelheid te komen. Vandaag wordt er in drie vaccinatiecentra zelfs voor het eerst op zondag geprikt. Johnson Johnson levert volgende week al, een week vroeger dan verwacht, wat betekent dat we in april nog 100.000 doses van dit vaccin ter beschikking zullen hebben. Ook de doorlooptijd wordt verder ingekort en vanaf eind mei levert Pfizer fors meer vaccins per week. “We zijn het gat aan het dichtrijden van de 65-plussers, dankzij de leveringen en de capaciteit van de centra. Op die manier kunnen we sneller naar de algemene bevolking overgaan”, aldus Van Damme.

Dalende coronacijfers

Pas daarna is het volgens hem mogelijk om met andere sectoren, zoals horeca en cultuur, aan tafel te gaan zitten en te kijken wat mogelijk is, op een aangepaste manier. Over de geplande heropening van cafés en restaurants op 1 mei spreekt Van Damme zich nog niet uit. “Er zijn binnen- en buitenplannen en ik denk dat we die weer op tafel moeten leggen. Dat moet gebeuren in functie van de criteria die afgesproken zijn om te versoepelen, zoals maximum 75 ziekenhuisopnames per dag. Die kunnen we zomaar niet loslaten, de cijfers zijn op dit moment niet van het niveau om gemakkelijk te versoepelen. Een of twee weken goed nadenken en niet te snel gaan, kan een ongelofelijk effect hebben in de toekomst. Stap voor stap is het verstandigste.”