Van Damme: “We moeten feestdagen op een andere manier vieren”

Die vertraging in de daling van het aantal besmettingen zou te maken kunnen hebben met meerdere elementen, zo zegt Van Damme. “Eén ervan zou kunnen zijn dat we een aantal weekends hebben gehad die een rol zouden kunnen spelen. We weten dat er toch wat grensactiviteiten plaatsvonden, zoals in Luxemburg en Nederland. Het virus krijgt zo de kans om mensen te besmetten, waardoor de curve minder snel afneemt.”

“We gaan naar de feestdagen toe”, gaat Van Damme verder. “De mensen krijgen het gevoel zoals een beetje in de zomer: ‘De piek is voorbij’. Maar het is belangrijk dat iedereen gemotiveerd blijft. Het is belangrijk om zich te houden aan de maatregelen, zeker voor de ziekenhuizen waar de druk nog niet voorbij is. Ook de situatie in de woonzorgcentra is nog niet onder controle. Het illustreert ook het belang van de lockdown. Anders gaat het virus ergens op een plateau eindigen. We blijven dan een beetje hangen. In de zomer bleven we hangen op 400 à 500 infecties. Nu is dat een hoger niveau. Het virus krijgt dan de kans om verschillende generaties te besmetten. Dat is niet wat we nodig hebben.”

Volgende week worden meer mensen opnieuw getest. Dat zullen we de cijfers opnieuw anders moeten interpreteren. “De interpretatie van de cijfers zullen we voorzichtig moeten doen. We krijgen dan de situatie van een maand geleden. Mensen worden niet alleen getest als ze symptomen vertonen, maar worden ook opnieuw getest naar aanleiding van het contact met zieken.”

Wat met wintervakanties?

Kunnen mensen nog op skivakantie vertrekken? “We moeten van de gelegenheid gebruik maken om alternatieven te zoeken. Hoe kunnen we dit op een veilige manier? In de kerstperiode van 2021 zullen we terugblikken op deze periode als iets unieks. We vragen om de feestdagen op een andere manier te vieren. Dat kan met een kerstwandeling of andere manieren. Bijvoorbeeld in verschillende groepjes met mondmasker op straat zodat mensen elkaar kunnen zien. De grens met Oostenrijk is gesloten. De maatregelen zijn daar bijzonder streng, omdat ze ook zien dat het de verkeerde kant uitgaat. Elk land is waakzaam om de situatie onder controle te krijgen. Het virus zit te wachten op mensen die de grenzen oversteken.”

“We zien ook uit de corona-enquête dat meer dan de helft van de mensen bereid is om de maatregelen te volgen. We moeten uitzoeken hoe we de mensen die niet bereid zijn om toch de maatregelen te volgen toch kunnen motiveren”, aldus Van Damme.

