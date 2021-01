Van Damme: "Mogelijke derde golf zal gevolgen hebben voor vaccinatiestrategie”

Letterhoutem Bewoonster (85) die inwoont bij zoon komt om bij zware boerderbij­brand, vader kan ontkomen

8 januari Bij een zware brand boerderijbrand op Rot in de Houtemse deelgemeente Letterhoutem is vrijdagnamiddag een 85-jarige vrouw om het leven gekomen. Haar echtgenoot slaagde er wel nog in om tijdig de woonst te verlaten. Het woongedeelte van de boerderij ging volledig in de vlammen op.