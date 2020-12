Van Damme: “Mensen met allergie voor bepaald bestandsdeel van vaccin houden we goed in de gaten”

Deze ochtend kwam een eerste lading van 9.750 vaccins aan in de hub in het UZ Leuven. Morgen worden ze ontdooid en maandag start het vaccineren van de bewoners van drie woonzorgcentra in België. Het gaat om Sint-Pieters in Puurs-Sint-Amands, Notre Dame de Stockel in Sint-Pieters-Woluwe en La Bonne Maison de Bouzanton in Bergen. Ongeveer 500 van de vaccins die vandaag geleverd werden, zijn momenteel voorbehouden voor die centra.