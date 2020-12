Van Damme: “Jongeren pas tijdens of na grote vakantie aan de beurt voor vaccinatie”

Als eerste zijn de bewoners en het personeel van woonzorgcentra aan de beurt. “In ons land zijn dat zo’n 220.000 tot 230.000 mensen. Bedoeling is hen zo snel mogelijk te vaccineren. Dit moet op een correcte manier gebeuren. We hebben een maand de tijd om hen ook een tweede dosis te geven. We moeten daarmee klaar zijn voordat een volgende lading toekomt, die bedoeld is voor de volgende prioritaire groepen.”

Zowel Pfizer, AstraZeneca als Moderna komen met vaccins tegen het coronavirus. Kunnen we kiezen welk vaccin we toedienen? Van Damme vreest dat ons land niet in “zulke luxepositie” verkeert” om dit te bepalen. “We mogen allicht al heel blij zijn als er een vaccin elke maand voor handen is”. Alles wijst erop dat we tegen dan "meer gegevens hebben over de vaccins in kwestie. Mogelijk weten we dan welke vaccin het doeltreffendst is voor een bepaalde risicogroep of een bepaalde leeftijdsgroep”.