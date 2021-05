Van Damme: “Een paar mensen blijft ondanks vaccinatie vatbaar voor het virus, met dat risico moeten we leren leven”

Het nieuws dat Thuis-actrice Leah Thys (75) in het ziekenhuis is opgenomen om met een Covid-19-infectie, beroert velen. De actrice verloor afgelopen weekend haar echtgenoot Jos De Man (88) aan de gevolgen van corona. Vaccinoloog Pierre Van Damme (UA) onderstreepte op Radio 1 dat ondanks de vaccinatie het virus nog steeds permanent woedt in de samenleving. Een derde vaccinatieprik sluit hij op termijn niet uit.

“Wat we vandaag hebben vernomen, is heel spijtig nieuws, maar dit blijft gelukkig een eerder uitzonderlijke situatie”, zei de professor kort over Thys’ ziekenhuisopname.

De hoogleraar die zowel lid is van de Taskforce Vaccinatie als van de expertengroep Gems kijkt naar de woonzorgcentra waar de eerste en tweede dosis gezet zijn. “Als daar nog een virus binnenkomt en circuleert, zorgt dat meestal voor milde infecties.”

Wie gevaccineerd is, kan toch nog corona oplopen en mildere symptomen ervaren. “Voor heel veel 65-plussers biedt de eerste coronaprik al een gunstig effect op de ernstige verwikkelingen. Dit neemt niet weg dat een ziekenhuisopname nog steeds mogelijk is. De tweede dosis is en blijft belangrijk en zorgt voor een versterking van de immuniteit”.

“Geen enkel vaccin biedt 100% bescherming”

“We mogen niet vergeten dat geen enkel vaccin 100% bescherming biedt. Een paar mensen blijft nu eenmaal vatbaar voor het virus. Iets wat we eerder zien bij ouderen en bij mensen met onderlinge aandoeningen. Met dat risico moeten we helaas leren leven”.

De 3.000 dagelijkse infecties moeten ons eraan herinneren dat het virus niet weg is en nog steeds onophoudend in de maatschappij aanwezig is. “Al zitten we nu op een kantelpunt, want we vaccineren wel meer. We moeten de curve naar beneden halen en dat gaan we ook doen.”

Wat Van Damme betreft, moet ook wie gevaccineerd is nog handen ontsmetten, mondmaskers dragen en afstand houden. Pas als de epidemie onder controle is, kunnen de teugels losser. Tot dan moet iedereen - ook gevaccineerden - de nodige voorzichtigheid en het nodige verstand aan de dag leggen. “Dit gaat beteren naar de zomer toe. De cijfers dalen naarmate we meer vaccineren.”

De vaccinoloog sluit niet uit dat op termijn een derde vaccinatieprik vereist is. De zoektocht naar een aangepast vaccin houdt alle farmaceutische bedrijven momenteel bezig. Eens op de markt zou dit een betere bescherming tegen virusvarianten kunnen bieden. Ook zou het de langetermijnbescherming flink ten goede komen. “Het is zeker iets waar wij en andere landen rekening mee houden”. Van Damme verwacht dit “vroeg of laat op te nemen in ons vaccinatieprogramma”.