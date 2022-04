Van Cadillac tot Lexus: duizenden ‘Russische’ luxewagens vangen stof in de haven Zeebrugge

Van Grieken raadt Poe­tin-fans in partij aan om “eer aan zichzelf te houden”

Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken raadt partijgenoten die vandaag nog steeds met Poetin dwepen aan "de eer aan zichzelf te houden". Dat zegt de Vlaams Belanger vandaag in Het Nieuwsblad en de Gazet van Antwerpen. De partij dacht "op een bepaald moment dat Poetin een bondgenoot kon zijn in de strijd tegen het multiculturalisme, maar nu blijkt dat we ons grandioos hebben vergist".

4:36