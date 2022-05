Van Brangelina tot Apple en Google: iedereen wil Belgische designbuitenmeubelen. “Voor een buitensofa betaal je tot 100.000 euro”

Raad van State vernietigt Vlaamse beslissing rond ‘islam­school’

De Raad Van State vernietigt de beslissing van de Vlaamse minister van Onderwijs, Ben Weyts (N-VA), om de erkenning van een islamitisch geïnspireerde school in Genk te weigeren. Dat schrijft ‘De Standaard’. Minister Weyts laat in een reactie weten dat hij “alles in het werk zal stellen om de oprichting van de school te verhinderen”.

10:44