Van bedroevende eerste plaats naar hoopgevende 18de plaats: België doet het stukken beter qua besmettingsgraad

“De piek van de tweede golf ligt nu twee weken achter ons. Alle indicatoren liggen achter ons. We zien een daling van alle cijfers. We zien wel dat de besmettingscijfers minder snel dalen dan in de eerste helft van november. Dit toont ons dat de weg nog lang blijft en niet zonder hindernissen zal zijn”, aldus viroloog Steven Van Gucht tijdens de persconferentie van het Crisiscentrum.

“Goed om te zien dat we een stuk beter doen op Europees vlak qua besmettingsgraad”, zei Van Gucht ook. “We staan op plaats 18 van de 31, tussen Nederland en het Verenigd Koninkrijk.” Bijna een maand geleden was ons land nog de slechtste leerling van de coronaklas in Europa. We stonden toen al meer dan twee weken op de tweede plaats maar sprongen over Tsjechië.

Tussen 13 en 19 november raakten in ons land nog gemiddeld elke dag 3.672,3 mensen besmet met het coronavirus. “We zullen tegen het einde van dit jaar rond de 500 nieuwe gevallen per dag detecteren als de trend verdergaat. De meeste besmettingen zien we tussen de 30 en 60 jaar. Bij de 80-plussers is de daling minder uitgesproken”, aldus Van Gucht.