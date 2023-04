Van “absurd" tot “onaanvaardbaar”: bocht van CD&V over abortus onvoldoende voor Vivaldi-partners

CD&V is dan toch bereid om de abortustermijn uit te breiden van 12 naar 14 weken , maar voor de rest van de Vivaldi-regering is dat lang niet voldoende. “CD&V negeert het werk van de experts”, klinkt het zelfs bij Vooruit. Oppositiepartij Vlaams Belang is dan weer streng voor de bocht en verwijt de christendemocraten "plat op de buik” te gaan in het abortusdossier.

KIJK. Politiek journalist Karel Lattrez legt uit wat deze beslissing van CD&V betekent voor de regering

De toegeving om de wettelijke termijn voor abortus uit te breiden van 12 naar 14 weken is voor coalitiepartners Vooruit en Groen ruim onvoldoende. Vooruit noemt het voorstel van CD&V zelfs “absurd” en “nattevingerwerk”. “Experts zeggen unaniem dat het minimaal 18 weken moet zijn en dan komt CD&V plots met een ander voorstel zonder enige wetenschappelijke basis”, reageert fractieleider Melissa Depraetere (Vooruit) bij het radionieuws van Qmusic en Joe.

Vooruit houdt vast aan 18 weken, “zoals in het expertenrapport staat dat CD&V zélf besteld heeft”. “Wij willen hier geen politiek spel van maken, maar alles of niets vind ik geen manier om met zo’n dossier om te gaan”, klinkt het bij Depraetere die hoopt dat de experts CD&V kunnen overtuigen "om hun gezond verstand te gebruiken”.

Ook Groen is niet akkoord. “Wanneer vrouwen levensbelangrijke beslissingen nemen, dan zouden ze daarvoor moeten kunnen terugvallen op wetenschappelijke feiten, niet op het buikgevoel van één partij die vindt dat een mening zwaarder doorweegt”, zegt Groen-covoorzitster Nadia Naji die hekelt dat haar coalitiepartner naar de media is gestapt. “Zet je eigen persoonlijke mening opzij en voer gesprek in parlement in plaats van in de pers.” Voor Groen is het alleszins “onaanvaardbaar dat een partij de toegang tot zorg zou verhinderen puur en alleen omdat ze zelf een andere mening heeft.”

Ook voor Open Vld-voorzitter Egbert Lachaert is 14 weken onvoldoende, maar hij schiet de opening van CD&V niet helemaal af. “Goed dat een opening gemaakt wordt om vrouwen eindelijk langer keuzes te laten maken over hun eigen lichaam. Laat ons daarop verder werken.” Maar Lachaert wil van de opening gebruik maken om meteen dat andere ethische dossier op de agenda te plaatsen. “Geef mensen met dementie eindelijk keuzes over hun eigen leven. We moeten komaf maken met schrijnende situaties bij het levenseinde.”

Volgens Vlaams Belang gaat CD&V “plat op de buik” in het abortusdossier. “Samen met het communautaire was abortus zogezegd een breekpunt, maar de CD&V plooit keer op keer”, zegt Kamerlid Marijke Dillen. “De partij bewijst hiermee dat ze niets in deze regering betekent en enkel voor de postjes is gegaan”, reageert ook Vlaams Belang-fractieleider in de Kamer Barbara Pas. “Of het nu over het communautaire, asiel- en migratie of over abortus gaat, nergens kan de CD&V het verschil maken.”

KIJK. CD&V gaat toch akkoord met verlening van abortuswet