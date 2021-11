Van 2.000 naar 50.000 stuks per dag: apothekers moeten massaal zelftests inslaan

Vlaanderen is Europese koploper met recycleren

Materialen in Vlaanderen worden meer en meer hergebruikt, “maar er is nog werk aan de winkel”, stelt het Steunpunt Circulaire Economie. Dat blijkt uit de online monitor die het Steunpunt vandaag heeft gelanceerd. In de monitor zit vijf jaar onderzoek naar circulaire economie vervat. Vooral op vlak van recyclage is Vlaanderen koploper in Europa.

