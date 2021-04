Van 18 tot 43 procent: waarom tellen sommige gemeenten al veel meer gevaccineerde inwoners dan andere?

In Knokke-Heist heeft al 43,23 procent van de volledige bevolking minstens een eerste prik met een coronavaccin gekregen. In Vilvoorde daarentegen is dat nog maar 18,08 procent, een erg groot verschil met de kustgemeente. Hoe kan dat?

Opvallend op de kaart is hoe de hele kuststrook al een erg hoge vaccinatiegraad kent, met Knokke-Heist en Koksijde als uitschieters. Het zijn de enige twee gemeenten in Vlaanderen waar al meer dan 40 procent van de bevolking minstens één vaccindosis heeft gekregen. Ook kustgemeenten als Nieuwpoort, Blankenberge, Middelkerke en De Haan hebben al 34 procent of meer van hun inwoners gevaccineerd. Verder vallen vooral de rand rond Gent en die rond Antwerpen op door hun donkere kleur op de kaart, en kleurt West-Vlaanderen in het algemeen wat donkerder.

Onderaan de tabel staan dan weer Vilvoorde, Machelen en Drogenbos, allemaal gemeenten rond Brussel waar nog maar 18 tot 19 procent van de bevolking een eerste prik kreeg. Ook Antwerpen en Gent zelf, het Waasland, midden-Limburg en de Noorderkempen kennen een lagere vaccinatiegraad.

Vaccins verdeeld volgens aantal 65-plussers

De hoofdoorzaak voor de verschillen is op zich eenvoudig te verklaren. Tot voor kort was het in de vaccinatieplanning uitsluitend aan de 65-plussers, en de vaccins werden op die manier ook verdeeld over de 95 vaccinatiecentra: waar er procentueel meer 65-plussers wonen, hebben ze ook meer vaccins gekregen.

En aangezien de kustgemeenten statistisch gezien een oudere bevolking hebben van de rest van Vlaanderen, is daardoor ook een groter deel van de volledige bevolking er al ingeënt. Steden en gebieden met een jongere bevolking kennen omgekeerd een lagere vaccinatiegraad. De gelijkenis tussen de vaccinatiekaart hierboven en die van het aandeel inwoners van 65 en ouder per gemeente is dan ook treffend.

Bij de verdeling van de vaccins wordt de komende weken nog rekening gehouden met het aandeel risicopatiënten onder de 65 jaar per gemeente, die geselecteerd zijn voor prioritaire vaccinatie. Daarna, eens de brede bevolking aan de beurt is, zullen de vaccins verdeeld worden volgens het aandeel van de jongere bevolking. Steden als Gent en Antwerpen zullen dan bijvoorbeeld relatief gezien meer vaccins krijgen dan Knokke-Heist of Koksijde.

Op die manier zal de vaccinatiegraad normaal gezien geleidelijk aan gelijkgetrokken worden over alle gemeenten.

Bijna alle 65-plussers gevaccineerd

Uit de meest recente gegevens van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid blijkt ondertussen dat heel wat gemeenten zo goed als hun volledige bevolking boven de 65 gevaccineerd hebben. In het Oost-Vlaamse De Pinte is officieel 99,68 procent van de ouderen minstens deels ingeënt, in het Limburgse Lummen is dat nu 98,02 procent.

In totaal 56 van de 300 Vlaamse gemeenten zitten boven de 90 procent vaccinatiegraad bij de ouderen. Op de statistische uitschieter Herstappe na - waar doordat er minder dan 100 inwoners zijn een paar niet-gevaccineerden procentueel een zeer groot verschil kunnen maken - hebben vooral enkele gemeenten uit de Noorderkempen een lage vaccinatiegraad bij hun oudste inwoners. Zo is in Ravels nog maar 68,19 procent van de 65-plussers gevaccineerd, in Hoogstraten 70,08 en in Merksplas 71,11 procent.

Waar staat uw gemeente? Ontdek het hier in de tabel of op de kaart. U kan ook zelf de tabel sorteren volgens leeftijdscategorie door er op te klikken:

