Valt de Vlaamse regering nog te redden? Onze politiek journalist Isolde Van den Eynde analyseert

De Vlaamse regering heeft geen akkoord bereikt in het stikstofdossier afgelopen weekend. N-VA en Open Vld blijven bereid om CD&V de hand te reiken, zegt Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA). Maar valt de Vlaamse regering nog te redden na de stikstofcrisis? Onze politiek journalist Isolde Van den Eynde geeft duiding bij HLN Live: “Ik denk dat we nu nog heel wat theater zullen zien.”

Kan Vlaams minister-president Jan Jambon de Vlaamse regering nog redden? Onze politiek journalist Isolde Van den Eynde analyseert:

“We spreken over een regering die niet kan vallen, maar die wel bijna gevallen is”, zegt Van den Eynde bij HLN Live. “Dit is een legislatuurparlement. Dat betekent dat je de volle jaren moet uitdoen vooraleer een nieuwe regering gevormd kan worden. Er kan wel een andere regering gevormd worden met andere partijen. Dat is vandaag politieke sciencefiction. Oppositiepartijen Groen en Vooruit willen campagne voeren tegen de Vlaamse regering. Heel wat zaken in het regeerakkoord gaan in tegen de groene en rode ideologie.”

Quote Een akkoord is voor alle regerings­par­tij­en het beste en voor de boeren nog meer. Isolde Van den Eynde

Open Vld en N-VA zeggen dat er een consensus is over het stikstofdossier, maar CD&V wil verder onderhandelen. “We hebben nog niet vaak gezien dat twee regeringspartijen zeggen ‘this is it’ en dat de derde partij maar moet buigen”, aldus Van den Eynde. “Dit is niet hoe het werkt. Minister-president Jan Jambon gooit de bal naar CD&V, die de bal terugkaatst. De minister-president zegt dat het verder niet lukt. Ik denk dat een compromis vinden nog altijd de beste optie is voor alle regeringspartijen.”

“CD&V wil toekomstperspectief voor de boeren, maar als er niets beslist wordt, dan hebben de boeren ook geen perspectief. Voor hen is dit een zeer slecht scenario”, gaat Van den Eynde verder. “Als ze zouden hopen om te cashen op de harde strijd, dan ga je nog een jaar onbestuurbaarheid hebben. We hebben dat gezien na de val van de federale regering in 2018 omwille van het migratiepact. Alle regeringspartijen zijn afgestraft. We zitten in hetzelfde soort scenario op dit moment. Een akkoord is voor alle regeringspartijen het beste en voor de boeren nog meer.”

Nog oplossing mogelijk?

Volgens Van den Eynde is het moeilijk om nog een oplossing te vinden. “Ze zullen eruit moeten komen. Er zijn veel toegevingen gebeurd vanuit N-VA, maar CD&V gelooft er niet in. Er zijn zaken die beloofd worden in 2024 of 2025, maar CD&V vindt dat het dan over de verkiezingen wordt getild. Ze doen dan misschien niet meer mee en regeringspartijen doen dan toch hun zin. Ze gaan echt een soort toenadering moeten proberen te vinden. Het is moeilijk te voorspellen of dit nog kan. Je hebt het gevoel alsof de regering dood is. Dit heeft grote gevolgen voor andere dossiers. Wat gebeurt er rond kinderopvang? Of rond Ventilus, een zeer belangrijk dossier voor onze energiebevoorrading.”

Quote Hier wordt niemand beter van, behalve misschien de extreme partijen. Isolde Van den Eynde

“Het erge is dat de Vlaamse regering niet kan vallen. Dat is ooit zo geïnstalleerd geweest omdat de Vlaamse regeringen te vaak vielen”, gaat Van den Eynde verder. “Eigenlijk zou deze regering gewoon moeten kunnen vallen en zouden er verkiezingen moeten komen. Het is nog een jaar vooraleer er Vlaamse verkiezingen zouden zijn. Hier wordt niemand beter van, behalve misschien de extreme partijen. Heel veel burgers zullen kwaad zijn als we een jaar onbestuurbaarheid krijgen. Ze zullen niet meer weten op wie ze moeten stemmen om tot bestuur te komen. Ik zie hier geen grote winnaars.”

“Ik denk dat we nu nog heel wat theater zullen zien. Als het gestemd wordt in het parlement, dan zit je nog met een scheuring in de Vlaamse regering. Stel dat Vooruit en Groen alsnog meestemmen, dan heb je een deal, maar geen regering meer. Er moet goed doorgesproken worden waar de partijen naartoe willen gaan. Op dit moment wordt er niet gesproken. Je kan je afvragen of ze nog opnieuw aan tafel komen. Het moet nog duidelijk worden de komende uren. Ik denk dat verschillende partijen het zeer hard spelen en misschien nog niet helemaal voor ogen zien waar we heen zullen gaan dan.”

Het volledige gesprek met onze politiek journaliste Isolde Van den Eynde over de stikstofcrisis: