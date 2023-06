Valse bommelding aan Marokkaans consulaat in Luik

GEZOCHT “Nu is het moment om te spreken”: Parket vraagt ‘cruciale getuigen’ van mysterieu­ze dood Pieterjan Bentein om zich alsnog te melden

“We hebben heel veel pistes onderzocht, maar we vrezen dat we op een dood spoor terechtkomen.” Dat zegt Fien Maddens van het parket van Oost-Vlaanderen over de zaak rond de mysterieuze dood van Pieterjan Bentein, een jonge kok uit Oostende. Politie en parket doen nu een laatste, ultieme oproep aan getuigen om toch nog met informatie naar voren te komen.