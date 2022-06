Valerie Van Peel stopt als ondervoorzitter N-VA en stapt na volgende verkiezingen uit de politiek: “Tegen onbeweeglijke muren blijven beuken is niet meer gezond”

Kamerlid Valerie Van Peel (N-VA) stapt na de verkiezingen van 2024 uit de politiek en stopt in september al als ondervoorzitter van N-VA. “De strijd is op”, schrijft de politica in een verklaring. Bart De Wever blijft dan weer tot minstens na de verkiezingen van 2024 voorzitter van N-VA. De partijraad stelt interne verkiezingen uit.

De 42-jarige Van Peel is sinds 2014 Kamerlid en sinds 2021 ondervoorzitter van de partij, en was intussen ook actief als OCMW-voorzitster en schepen in Kapellen. Zaterdag heeft ze dus haar vertrek aangekondigd, al blijft ze wel nog een tijdje actief. “Dit was geen gemakkelijke beslissing op een moment dat de partij me alle kansen geeft”, klinkt het. Volgens Van Peel was de stemming over het asbestdossier “de druppel in een overvolle emmer”. “Het politieke systeem zit vast. Daarbinnen tegen onbeweeglijke muren blijven beuken, is voor mij niet meer gezond”, schrijft ze.

Vorige maand verwierp de meerderheid een wetsvoorstel van Van Peel dat het mogelijk moest maken dat mensen die een beroep doen op het asbestfonds ook klacht kunnen indienen bij de rechtbank. Toen al stak ze haar grote teleurstelling over de politiek niet onder stoelen of banken. “Mijn geloof in het parlement heeft opnieuw een enorme knauw gekregen. Als we niet uit de meerderheidslogica kunnen komen in dossiers die niet voorkomen in het regeerakkoord, die gaan over de rechten van slachtoffers, maken we ons compleet irrelevant”, schreef ze na afloop van de stemming op Twitter.

Quote Ik ga op zoek naar nieuwe wegen waarbij ik de stem wil blijven van zij die er geen hebben en op andere manieren op zoek zal gaan naar impact. Valerie Van Peel, kamerlid en ondervoorzitter voor N-VA

Van Peel geeft verder aan dat het om een persoonlijke beslissing gaat, “die met veel meer te maken heeft dan alleen mijn job. Er zijn geen verborgen partijpolitieke redenen”, luidt het. “Ik ga op zoek naar nieuwe wegen waarbij ik de stem wil blijven van zij die er geen hebben en op andere manieren op zoek zal gaan naar impact. Maar niet voor ik een laatste keer probeer om bepaalde dossiers eindelijk door de mallemolen van het parlement te duwen.”

De politica gold als ondervoorzitster als het gezicht van de ‘softere kant’ van de partij. Binnen het parlement was ze vooral actief op dossiers als kindermisbruik - ze was in haar jeugd zelf slachtoffer -, het communautair geladen dossier van de numerus clausus in de studies geneeskunde en dus het lot van de asbestslachtoffers.

Interne verkiezingen

Door het vertrek van Van Peel moet de partij voor de tweede keer op korte tijd op zoek naar een ondervoorzitter. Einde maart kondigde Lorin Parys immers ook al zijn vertrek aan om CEO te worden bij de Pro League. Na een interne verkiezing werd Steven Vandeput eind april verkozen als zijn vervanger.

De Wever leidt N-VA al sinds 2004, en werd in 2020 opnieuw verkozen voor een mandaat van 3 jaar, maar dat mandaat wordt nu verlegd tot na de volgende verkiezingen in 2024. Die timing wordt “niet opportuun geacht”. Daarom stemde de partijraad zaterdag met een bijzondere meerderheid in met een statutaire afwijking, waardoor die verkiezingen pas in het voorjaar van 2025 plaatsvinden. “De partijraad gaf zo het vertrouwen aan het partijbestuur, het dagelijks bestuur en voorzitter Bart De Wever om de partij minstens te blijven leiden tot na de verkiezingen van 2024", luidt het.

De partijraad bevestigde overigens ook Steven Vandeput, Theo Francken, Anneleen Van Bossuyt, Sander Loones en Maaike De Vreese als de vijf themavoorzitters van het grote ledencongres van mei 2023. De partijraad keurde ook de timing van de voorbereidende werkzaamheden goed. Het statutair proces van het ledencongres wordt dit najaar opgestart.