Valerie Van Peel en Lorin Parys nieuwe ondervoorzitters N-VA: “Dit is niet het einde van Theo Francken”

Advocaten burgerlij­ke partijen: “Wij betreuren dat De Pauw en zijn entourage er opnieuw voor kiezen hun pleidooi in de media te voeren”

5 februari “Minimalisering van de feiten is bijzonder kwalijk voor de slachtoffers in de zaak-De Pauw én voor slachtoffers in het algemeen.” Dat zeggen de advocaten van de burgerlijke partijen in het proces tegen televisiemaker Bart De Pauw (52), als reactie op de reportage van ‘Telefacts NU’ die VTM donderdagavond uitzond.