Valentijn na een coronajaar: “Wij geven nu veel meer kuskes!”

Laten we niet naïef zijn: in een jaar waarin de muren op ons afkwamen en we op afstand leefden, sneuvelden ook heel wat relaties en huwelijken. Maar naar aanleiding van het feest van de liefde, morgen, zochten we koppels op voor wie het coronajaar bepalend werd voor hun hartstocht. Omdat ze elkaar in sneltempo, tijdens een wandeling, leerden kennen. Of omdat ze niemand anders hadden dan de ander. “Wij voelen mekaar nu veel beter aan.”