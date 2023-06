Vakmannen mijden vaker de stad: “Het is óf een hoop gedoe óf een boete riskeren”

politiek INTERVIEW. Politico­loog Carl Devos over­schouwt de woelige week in de Wetstraat: “Wat voor absurde toestanden zijn dit eigenlijk?”

Carl Devos (53) behaalde 31 jaar geleden het diploma Politieke Wetenschappen, maar zag de voorbije week in de Wetstraat taferelen die hij ondanks zijn wetenschap nooit gezien heeft en nooit voor mogelijk had gehouden. Hoe moet dit verder? “Onze politici zijn de pedalen kwijt en het is elk voor zich nu. Er is zoveel gebeurd dat dit niet meer goedkomt: ik sluit een regering die in lopende zaken gaat niet uit.”