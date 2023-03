Vakbondsleden blokkeren wijnbottelarij van Delhaize: “Voor de klanten is er geen probleem”

De wijnbottelarij, waar Delhaize een groot deel van de wijn die wordt verkocht in de winkels zelf bottelt, is afgesloten. Leveringen van wijn of leeggoed kunnen er niet in en er vertrekken geen uitgaande leveringen, aldus woordvoerder Roel Dekelver.

Maar de productie in de bottelarij zelve blijft vrijdag wel draaien. Er is voldoende voorraad in de distributiecentra van het supermarktbedrijf. "Voor de klanten is er geen enkel probleem", klinkt het. Maandag zal Delhaize de gemiste in- en uitgaande leveringen van vrijdag verwerken, luidt het nog.

Volledig scherm Beeld van de actie aan de wijnbottelarij van Delhaize in Kobbegem (Asse) vrijdag. © Photo News

De socialistische vakbond laat weten dat het om een solidariteitsactie gaat van het personeel. Aan de hoofdzetel van Delhaize, naast de bottelarij, is de parking vrijdag ook geblokkeerd. Maar iedereen kan er wel te voet passeren, aldus de woordvoerder.

83 Delhaize-winkels dicht

Het personeel protesteert tegen de plannen van de supermarktketen om alle 128 winkels in eigen beheer te verzelfstandigen. Die aankondiging vorige week dinsdag leidt sindsdien tot massaal werknemersprotest.

Ook vandaag/vrijdag houdt het personeel van eigen winkels van Delhaize de deuren van de supermarkt massaal dicht, vooral in Brussel en Wallonië. Er zijn vrijdag 83 winkels dicht, 45 zijn er open, klonk het eerder op de dag. In Vlaanderen is de meerderheid (70 procent) van de eigen winkels van de keten weer open. In Brussel en Wallonië is vrijdag geen enkele Delhaize in eigen beheer open.

