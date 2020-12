Vakbondsacties bij De Lijn: hinder neemt af

In de stad Antwerpen rijdt een derde van de bussen en trams, voor het streekvervoer is dat zelfs drie vierde. In Gent is dat 70 procent, voor het streekvervoer de helft. In West-Vlaanderen is rond 8.30 uur 80 procent uitgereden, in Vlaams-Brabant 65 procent. In Limburg rijdt nog steeds de helft van het normale aantal bussen en trams.