Vakbondsacties bij De Lijn gaan dinsdag verder: opnieuw hinder verwacht

De acties veroorzaakten maandag hinder in heel Vlaanderen, maar vooral vanochtend vroeg. Vanavond was de toestand beter. “Omdat rond 8.30 uur al meer diensten gestart zijn, kunnen we beter inschatten in hoeverre de oproep van de bonden gevolgd wordt”, zegt De Lijn-woordvoerster Karen Van der Sype.

In de stad Antwerpen reed een derde van de bussen en trams, voor het streekvervoer was dat zelfs drie vierden. In Gent was dat 70 procent, voor het streekvervoer de helft. In West-Vlaanderen was rond 8.30 uur 80 procent uitgereden, in Vlaams-Brabant 65 procent. In Limburg reed de helft van het normale aantal bussen en trams. Reizigers werd verzocht om de informatie op de website en in de app van De Lijn in de gaten te houden.

“Reizigers weer de dupe”

De Lijn zei eerder al het zuur te vinden dat de reizigers weer de dupe zijn van de acties. “Er is vandaag nog een overleg aangevraagd met de vakbonden”, aldus Van der Sype eerder op de dag. “Maar hoelang de acties zullen duren, weten we nog steeds niet.”

Volgens de vakbonden zal de duur van de acties afhangen “van de reactie van de directie”.

Roger Kesteloot, directeur-generaal van de vervoersmaatschappij, reageerde dat de bonden “van kwade wil” zijn en “destructief gedrag” vertonen. De staking is volgens hem “spierballengerol voor intern vakbondsgebruik”. De Lijn heeft al heel wat inspanningen gedaan voor de technische dienst, luidt het ook.

Maandagmiddag was er een overleg tussen de vakbonden en de directie van De Lijn. “Het is positief dat het overleg er is geweest, maar er is niet voldoende uitgekomen”, vertelt Jo Van der Herten, secretaris van de christelijke vakbond ACV Openbare Diensten. Ook volgens Stan Reusen, van socialistische vakbond ACOD TBM, zijn er onvoldoende redenen om de acties stop te zetten. Dinsdag in de voormiddag is er wel nieuw overleg gepland met de directie van De Lijn.

Volledig scherm Vlaams minister van mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld). © Photo News

Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld) roept ondertussen op tot dialoog en sociaal overleg. Ze erkent tegelijk dat er nog veel werk is binnen de organisatie van De Lijn. Dat bleek duidelijk uit de Benchmarkstudie, een vergelijkende studie met soortgelijke bedrijven in soortgelijke regio’s.

Continuïteit van dienstverlening

“Hier scoorde De Lijn gematigd negatief en zijn er heel wat werkpunten om te komen tot een performant overheidsbedrijf waar de reiziger recht op heeft. Dialoog en overleg, maar ook een verbeterde interne communicatie zijn dus zeker toekomstgericht erg belangrijk.”

“Verder maak ik werk van het systeem van de ‘continuïteit van de dienstverlening’ bij stakingen, en dit in het belang van alle reizigers”, aldus nog de Open Vld-minister in een reactie op de acties.