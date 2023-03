Vakbonden willen na mislukt overleg verder staken, maar Delhaize ziet haar plan als “enige optie”: “Wij houden vol tot het einde”

Minister Dalle (CD&V) deelt tik uit aan N-VA-voorzitter De Wever na heisa rond ‘woke’ foto’s: “Reactie op woke wordt gevaarlij­ker dan het fenomeen zelf”

“Het is niet aan politici om zich te gaan mengen in de inrichting van een theater”, dat schrijft Vlaams minister van Media Benjamin Dalle (CD&V) in een opiniestuk over de heisa rond de ‘woke’ portretten in Antwerpen. Dalle geeft ook de burgemeester van Antwerpen Bart De Wever (N-VA) een sneer, die begin deze maand nog een boek over ‘woke’ uitbracht. “Ik wacht nog altijd op het eerste voorbeeld van hoe onze vrijheden worden ingeperkt omdat we iets niet meer ‘mogen’ zeggen.”