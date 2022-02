Vakbonden willen geen vaccinatieplicht als die gepaard gaat met sancties op arbeid of inkomen

Die commissie organiseert al een hele tijd hoorzittingen over de eventuele invoering van een verplichte coronavaccinatie voor de volwassen bevolking. Woensdag zijn de sociale partners aan de beurt, met de vakbonden in de voormiddag en de werkgeversorganisaties in de namiddag.

Geen schorsing of ontslag

“Dat kan voor ons nooit een middel zijn om het recht op arbeid in te perken”, was Raf De Weerdt van het socialistische ABVV duidelijk. Olivier Valentin van de liberale vakbond ACLVB en Stijn Gryp van het christelijke ACV beaamden dat. Bovendien beschermen de vaccins niet volledig tegen besmetting, gaf Gryp aan. “De toegang tot werk ontzeggen is dus geen wondermiddel.” Voor Gryp kan er eventueel wel een impact van een vaccinatieweigering zijn op zaken die zich afspelen in de privésfeer.

Nut van vaccinatieplicht

Meer algemeen vragen de vakbonden zich af of een verplichting de beste manier is om de vaccinatiegraad te verhogen. Mogelijk komt er zo nog meer polarisering in het maatschappelijk debat, gaven De Weerdt en Valentin aan. De vraag is ook of het op dit moment nog nuttig is om een vaccinplicht in te voeren, gezien de dalende cijfers. “Sensibilisering moet de prioriteit zijn, de kans om de vaccinatiegraad zo op te trekken, is groter”, vond Valentin. Hoe dan ook moet de vaccinatie gepaard blijven gaan met de mogelijkheid om klein verlet op te nemen, zoals dat voor de basisvaccinatie en de booster ook al het geval was, vinden de bonden.