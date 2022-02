Vakbonden willen geen vaccinatieplicht als die gepaard gaat met sancties op arbeid of inkomen, werkgevers zien weinig argumenten voor algemene prikplicht

De vakbonden willen niet weten van een algemene verplichte vaccinatie tegen COVID-19 als die gepaard gaat met sancties zoals het inhouden van inkomen of het beperken van de toegang tot werk. Dat bleek vandaag in de commissie Gezondheid van de Kamer. Werkgeversorganisatie Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) ziet op dit moment weinig argumenten om een algemene verplichting van het coronavaccin in te voeren. Voor zelfstandigenorganisatie Unizo kan het wel een proportionele maatregel zijn als de pandemie opnieuw zou opflakkeren.

Die commissie organiseert al een hele tijd hoorzittingen over de eventuele invoering van een verplichte coronavaccinatie voor de volwassen bevolking. Woensdag zijn de sociale partners aan de beurt, met de vakbonden in de voormiddag en de werkgeversorganisaties in de namiddag.

Geen schorsing of ontslag

ABVV, ACV en ACLVB zitten op dezelfde golflengte, zo bleek. Voor de drie vakbonden kan er geen sprake zijn van een impact op de toegang tot werk of inkomen. Schorsing of ontslag voor wie het vaccin weigert, kan dus niet.

“Dat kan voor ons nooit een middel zijn om het recht op arbeid in te perken”, was Raf De Weerdt van het socialistische ABVV duidelijk. Olivier Valentin van de liberale vakbond ACLVB en Stijn Gryp van het christelijke ACV beaamden dat. Bovendien beschermen de vaccins niet volledig tegen besmetting, gaf Gryp aan. “De toegang tot werk ontzeggen is dus geen wondermiddel.” Voor Gryp kan er eventueel wel een impact van een vaccinatieweigering zijn op zaken die zich afspelen in de privésfeer.

Nut van vaccinatieplicht

Meer algemeen vragen de vakbonden zich af of een verplichting de beste manier is om de vaccinatiegraad te verhogen. Mogelijk komt er zo nog meer polarisering in het maatschappelijk debat, gaven De Weerdt en Valentin aan. De vraag is ook of het op dit moment nog nuttig is om een vaccinplicht in te voeren, gezien de dalende cijfers. “Sensibilisering moet de prioriteit zijn, de kans om de vaccinatiegraad zo op te trekken, is groter”, vond Valentin. Hoe dan ook moet de vaccinatie gepaard blijven gaan met de mogelijkheid om klein verlet op te nemen, zoals dat voor de basisvaccinatie en de booster ook al het geval was, vinden de bonden.

De bonden zijn ook koele minnaars van de coronapas. Die kan geen alternatief zijn voor de vaccinatieplicht, zei Gryp, door bijvoorbeeld over te schakelen naar een 1G-beleid dat enkel nog vaccinatie aanvaardt als geldig toegangsbewijs. “De coronapas kan voor ons nooit een middel zijn om het recht op arbeid in te perken”, zei ook De Weerdt.

Geen grote meerwaarde

Voor Kris De Meester van het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) is het duidelijk: er is geen grote meerwaarde van een vaccinatieplicht, zei hij. Zelfstandigenorganisatie Unizo is wél voorstander, alleen is er op dit moment geen nood aan. “Het is een effectieve en solidaire vorm van risicobeperking die minder schadelijk is dan de alternatieven”, zei Edward Van Rossen. “Als de pandemie weer opflakkert kan het een proportionele maatregel zijn.”

Beide organisaties hamerden op de nood aan betere sensibilisering. “Een campagne alleen volstaat niet, we moeten veel gerichter en zelfs individueel met mensen praten”, zei De Meester. Voor Van Rossen mag er ook meer aandacht gaan naar het bewijzen van de meerwaarde van de vaccins om twijfelaars over de streep te trekken.

Daan Aeyels van Voka Health Community, een koepel van een zeshonderdtal zorgondernemingen, zorginstellingen, kenniscentra en patiëntenverenigingen, wilde zich vandaag niet uitspreken over een algemene prikplicht. De organisatie is wél voorstander van de verplichte vaccinatie voor het zorgpersoneel. Aeyels pleitte er ook voor om vaccineren tegen corona op de bedrijfsvloer structureel in te bedden, om het snel te kunnen activeren indien nodig.

