Vakbonden vragen brandweerlui om ministers te bestoken met e-mails

Onze opinie. Een jaar na de start van de coronacri­sis is het tijd om de schuld­vraag te begraven

10:03 Morgen is het exact één jaar geleden dat ons land in lockdown ging. Dat was toen nog maar een halve, pas een week later volgde 'the real deal'. De afgelopen weken heb ik geprobeerd om die periode opnieuw te reconstrueren. Wat wisten we? Wat niet? En hoe zijn we uiteindelijk tot deze ingrijpende beslissingen gekomen?